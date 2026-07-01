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Леброн Джеймс не будет торопиться с выбором команды, приоритет — возможность бороться за титул

Свободный агент Леброн Джеймс «проявит терпение и будет открыт для новых идей» при выборе своей следующей команды, приоритетом для него является возможность бороться за чемпионский титул НБА.

Источник: Спортс‘’

Об этом информирует инсайдер Крис Хэйнс.

В понедельник 41-летний Джеймс уведомил об уходе из «Лейкерс» после восьми сезонов, в течение которых помог клубу завоевать чемпионский титул в 2020 году. Теперь четырехкратный чемпион НБА выходит на рынок свободных агентов.

«Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами» считаются главными претендентами на Леброна.

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