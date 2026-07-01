Леброн Джеймс не будет торопиться с выбором команды, приоритет — возможность бороться за титул

Об этом информирует инсайдер Крис Хэйнс.
В понедельник 41-летний Джеймс уведомил об уходе из «Лейкерс» после восьми сезонов, в течение которых помог клубу завоевать чемпионский титул в 2020 году. Теперь четырехкратный чемпион НБА выходит на рынок свободных агентов.
«Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами» считаются главными претендентами на Леброна.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше