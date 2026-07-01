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Деандре Джордан проведет еще один сезон в «Новом Орлеане»

37-летний центровой Деандре Джордан (211 см) останется в «Пеликанс».

Джордан проведет в «Новом Орлеане» свой 19-й сезон в НБА. В прошлом году ветеран выходил на площадку в 12 матчах, набирая 4,4 очка и 6,3 подбора за 16,6 минуты в среднем.

Бигмен подпишет однолетнее, предположительно минимальное, соглашение.