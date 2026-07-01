Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» намерен сохранить Энтони Дэвиса и отклоняет предложения по обмену (ESPN)

«Вашингтон» не заинтересован в обмене «большого» Энтони Дэвиса и не рассматривает поступающие предложения по обмену 33-летнего баскетболиста.

Источник: Спортс‘’

Об этом информирует ESPN.

О возможном трейде Дэвиса заговорили на фоне интереса «Голден Стэйт» к Леброну Джеймсу. Подписание 41-летнего форварда на рынке свободных агентов, как сообщалось, будет возможным только в случае его объединения с экс-одноклубником по «Лейкерс» в Сан-Франциско.

Дэвис с 6 августа получит право на продление контракта на срок до 4 лет и 275 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше