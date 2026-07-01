«Вашингтон» намерен сохранить Энтони Дэвиса и отклоняет предложения по обмену (ESPN)

Об этом информирует ESPN.
О возможном трейде Дэвиса заговорили на фоне интереса «Голден Стэйт» к Леброну Джеймсу. Подписание 41-летнего форварда на рынке свободных агентов, как сообщалось, будет возможным только в случае его объединения с экс-одноклубником по «Лейкерс» в Сан-Франциско.
Дэвис с 6 августа получит право на продление контракта на срок до 4 лет и 275 миллионов долларов.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше