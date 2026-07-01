«Кавальерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Пистонс» боролись за Дина Уэйда, форвард оказался в «Сиксерс»

По сообщению инсайдера Майкла Скотто, на 29-летнего игрока также претендовали «Кавальерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Пистонс».
Новый президент «Филадельфии» Майк Гэнси ранее занимал должность генменеджера «Кливленда».
Форвард Дин Уэйд подпишет 4-летний контракт на 39 миллионов долларов с «Сиксерс». Игрок впервые сменит команду в рамках НБА после 7 лет в «Кливленде».
По сообщению инсайдера Майкла Скотто, на 29-летнего игрока также претендовали «Кавальерс», «Лейкерс», «Клипперс» и «Пистонс».
Новый президент «Филадельфии» Майк Гэнси ранее занимал должность генменеджера «Кливленда».