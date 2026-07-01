Контракт Роберта Уильямса с «Портлендом» частично гарантирован и зависит от количества сыгранных матчей

28-летний центровой Роберт Уильямс подпишет трехлетнее соглашение с «Блэйзерс» на 44 миллиона долларов. За 8 сезонов в НБА 27-й номер драфта-2018 смог выйти на площадку в 294 матчах. В прошедшем чемпионате он провел 59 встреч, набирая 6,7 очка, 7 подборов и 1,5 блок-шота за 17,1 минуты в среднем.