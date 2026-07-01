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«Чикаго» отчислит разыгрывающего Кэма Джонса

Защитник Кэм Джонс (24 года, 196 см) попал в «Чикаго» в результате обмена во время драфта-2026. «Индиана» отдала игрока за 38-й пик, добавив два обмена выборами во втором раунде и денежную компенсацию.

Джонс (38-й номер драфта-2025) набирал 4,4 очка, 3,2 передачи и 1,6 подбора за 16,6 минуты в среднем в своем дебютном сезоне.

«Буллз» отчислят баскетболиста до момента полной гарантии контракта на 2,15 миллиона.