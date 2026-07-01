«Лейкерс» считаются главными претендентами на Сандро Мамукелашвили и Квентина Граймса

Мамукелашвили набирал 11,2 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи за 21,9 минуты в среднем в прошедшей «регулярке» в «Торонто».
На счету Граймса 13,3 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи за 29,3 минуты.
«Лейкерс» обновляют состав на фоне ухода ключевых игроков. По сообщению инсайдера Марка Стейна, в НБА считают, что клуб из Лос-Анджелеса близок к подписанию бигмена Сандро Мамукелашвили и защитника Квентина Граймса.
Мамукелашвили набирал 11,2 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи за 21,9 минуты в среднем в прошедшей «регулярке» в «Торонто».
На счету Граймса 13,3 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи за 29,3 минуты.