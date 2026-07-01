«Лейкерс» считаются главными претендентами на Сандро Мамукелашвили и Квентина Граймса

«Лейкерс» обновляют состав на фоне ухода ключевых игроков. По сообщению инсайдера Марка Стейна, в НБА считают, что клуб из Лос-Анджелеса близок к подписанию бигмена Сандро Мамукелашвили и защитника Квентина Граймса.