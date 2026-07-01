Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блэйк Гриффин отказался от услуг спортивных психологов после слива их разговоров в «Клипперс»

Экс-игрок НБА Блейк Гриффин рассказал, почему решил прекратить общение со спортивными психологами.

Источник: Спортс‘’

По словам бывшего форварда «Клипперс», он случайно узнал, что его собственный психолог сливает команде детали самых сокровенных разговоров.

«Клипперс наняли спортивного психолога, с которым все должны были встретиться. Мы тоже поговорили, и когда он ушел, я пошел принимать душ, а когда вышел, увидел голосовое сообщение. Это был как раз психолог, и он сказал: “Привет, тренер, только что вышел из дома Блейка. Отличный разговор, мы обсудили кое-что интересное”.

И я такой: «Боже мой, я больше никогда не буду встречаться со спортивным психологом», — рассказал Гриффин.