Блэйк Гриффин отказался от услуг спортивных психологов после слива их разговоров в «Клипперс»

«Клипперс наняли спортивного психолога, с которым все должны были встретиться. Мы тоже поговорили, и когда он ушел, я пошел принимать душ, а когда вышел, увидел голосовое сообщение. Это был как раз психолог, и он сказал: “Привет, тренер, только что вышел из дома Блейка. Отличный разговор, мы обсудили кое-что интересное”.