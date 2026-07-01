Уокер Кесслер фанатам «Лейкерс» после прилета в Лос-Анджелес: «Вот и я, чуваки»

Выступавший за «Юту» баскетболист прилетел в Калифорнию после новости о том, что Леброн Джеймс покидает «Лейкерс».
— Слышал новости? Леброн покидает «Лейкерс». Хотел бы сыграть с ним?
— Нет, не слышал. Он один из величайших игроков, что тут скажешь. Но мы не знаем, что ждет нас дальше.
— Лука и Остин тоже в порядке.
— Да, они тоже хороши.
— Какое-нибудь послание для фанатов «Лейкерс»?
— Вот и я, чуваки.
Ранее сообщалось, что 24-летнего Кесслера не устраивает предложение «Юты» на 140 миллионов долларов и 5 лет.
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