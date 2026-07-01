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Уокер Кесслер фанатам «Лейкерс» после прилета в Лос-Анджелес: «Вот и я, чуваки»

Ограниченно свободный агент Уокер Кесслер был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса корреспондентом TMZ, который задал баскетболисту несколько вопросов.

Источник: Спортс‘’

Выступавший за «Юту» баскетболист прилетел в Калифорнию после новости о том, что Леброн Джеймс покидает «Лейкерс».

— Слышал новости? Леброн покидает «Лейкерс». Хотел бы сыграть с ним?

— Нет, не слышал. Он один из величайших игроков, что тут скажешь. Но мы не знаем, что ждет нас дальше.

— Лука и Остин тоже в порядке.

— Да, они тоже хороши.

— Какое-нибудь послание для фанатов «Лейкерс»?

— Вот и я, чуваки.

Ранее сообщалось, что 24-летнего Кесслера не устраивает предложение «Юты» на 140 миллионов долларов и 5 лет.

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