Роберт Пэриш о слухах про желание «Селтикс» обменять Брауна: «От таких талантов не избавляются, если они об этом сами не просят»

"Во-первых, от такого талантливого игрока, как Джейлен Браун, не избавляются, если он сам об этом не попросит, не говоря уже о том, что их с Джейсоном Тейтумом дуэт на периметре — это проверенная история, которая принесла титул. Так зачем же тогда совершать этот обмен?
Меня это беспокоит, это неприятно, и, кроме того, я не понимаю — никогда не понимал и никогда не пойму — почему руководство хочет уважения и лояльности от игроков, но само проявляет их только тогда, когда это в их собственных интересах", — поделился Пэриш.