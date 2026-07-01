Роберт Пэриш о слухах про желание «Селтикс» обменять Брауна: «От таких талантов не избавляются, если они об этом сами не просят»

Меня это беспокоит, это неприятно, и, кроме того, я не понимаю — никогда не понимал и никогда не пойму — почему руководство хочет уважения и лояльности от игроков, но само проявляет их только тогда, когда это в их собственных интересах", — поделился Пэриш.