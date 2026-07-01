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Роберт Пэриш о слухах про желание «Селтикс» обменять Брауна: «От таких талантов не избавляются, если они об этом сами не просят»

Прославленный игрок «Селтикс» Роберт Пэриш разочарован действиями клуба, который ищет варианты обмена свингмена Джейлена Брауна.

Источник: Спортс‘’

"Во-первых, от такого талантливого игрока, как Джейлен Браун, не избавляются, если он сам об этом не попросит, не говоря уже о том, что их с Джейсоном Тейтумом дуэт на периметре — это проверенная история, которая принесла титул. Так зачем же тогда совершать этот обмен?

Меня это беспокоит, это неприятно, и, кроме того, я не понимаю — никогда не понимал и никогда не пойму — почему руководство хочет уважения и лояльности от игроков, но само проявляет их только тогда, когда это в их собственных интересах", — поделился Пэриш.