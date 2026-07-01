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Алисса Томас: «После инцидента с Кларк получаю смертельные угрозы и расистские оскорбления. Комиссионер WNBA, как обычно, молчит»

Форвард «Финикса» Алисса Томас рассказала, что после инцидента со звездой «Индианы» Кейтлин Кларк она получает смертельные угрозы и расистские оскорбления.

Баскетболистка также раскритиковала главу WNBA Кэти Энгельберт за то, что та не высказалась по поводу такого отношения к ней.

"К сожалению, из-за баскетбола все дошло до этого. Многие из нас — включая меня — даже не знали о произошедшем [о том, что момент с Кларк привлек всеобщее вниманание] до окончания игры. Теперь нас выставляют бандитами. Нам угрожают смертью. Это совершенно неприемлемо. Такого не должно быть в нашей лиге, я устала от подобных вещей.

Люди посылают расистские оскорбления и всякое такое. Есть разница между троллингом и ненавистью. Ненависть, которую мы испытываем из-за эпизода, который, конечно, был чистой случайностью… никто из нас даже не знал, что это произошло. Очень неприятная история. Лига должна лучше справляться с подобными ситуациями. Мы до сих пор ничего не слышали от Кэти. Это неудивительно. Вы можете видеть, что творится в социальных сетях. Это грустно но, как обычно, она молчит. Очень плохо, когда нашим жизням угрожают", — поделилась Томас.