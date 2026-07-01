Алисса Томас: «После инцидента с Кларк получаю смертельные угрозы и расистские оскорбления. Комиссионер WNBA, как обычно, молчит»

Люди посылают расистские оскорбления и всякое такое. Есть разница между троллингом и ненавистью. Ненависть, которую мы испытываем из-за эпизода, который, конечно, был чистой случайностью… никто из нас даже не знал, что это произошло. Очень неприятная история. Лига должна лучше справляться с подобными ситуациями. Мы до сих пор ничего не слышали от Кэти. Это неудивительно. Вы можете видеть, что творится в социальных сетях. Это грустно но, как обычно, она молчит. Очень плохо, когда нашим жизням угрожают", — поделилась Томас.