Журналист раскрыл подробности обмена Расселла Уэстбрука, который испортил отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс»

После вылета в первом раунде плей-офф-2021 «Лейкерс» начали искать третью звезду. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обсуждали возможное сотрудничество с Дэмианом Лиллардом, Брэдли Билом и Демаром Дерозаном, однако клуб не располагал необходимыми активами или свободными средствами для их подписания.
Затем внимание переключилось на Расселла Уэстбрука. Во время личных разговоров с Джеймсом и Дэвисом защитник заверил их, что готов пожертвовать своей статистикой ради побед и интерсов команды. После этого Уэстбрук дал понять своему агенту, что хочет перейти именно в «Лейкерс».
Несмотря на это, генеральный менеджер Роб Пелинка параллельно вел переговоры с «Сакраменто» по обмену Бадди Хилда. Сделка была практически согласована, однако в день драфта генеральный менеджер «Вашингтона» Томми Шеппард связался с Пелинкой после просьбы самого Уэстбрука найти способ организовать его переход в Лос-Анджелес.
Как отмечает Вайцман, решающим фактором стало мнение Леброна, который сообщил Пелинке, что предпочитает Уэстбрука Хилду. Единственным препятствием оставался 22-й пик драфта, который требовал «Вашингтон». После переговоров между владельцами клубов «Лейкерс» согласились включить выбор в сделку, и обмен был завершен.
По мнению Вайцмана, ответственность за неудачный обмен нельзя возлагать исключительно на Джеймса. Он действительно выступал за приглашение Уэстбрука, однако руководство «Лейкерс» полностью поддержало эту идею и самостоятельно довело переговоры до конца. Именно поэтому после провала каждая из сторон впоследствии обвиняла в случившемся другую.
«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе.