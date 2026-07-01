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Журналист раскрыл подробности обмена Расселла Уэстбрука, который испортил отношения Леброна Джеймса с «Лейкерс»

Журналист Ярон Вайцман, автор книги «Голливудский финал: мечты и драмы “Лейкерс” Леброна», рассказал подробности переговоров, которые привели к обмену Расселла Уэстбрука в «Лейкерс» летом 2021 года. Именно эта сделка считается отправной точкой ухудшения отношений между Леброном Джеймсом и руководством клуба.

Источник: Спортс‘’

После вылета в первом раунде плей-офф-2021 «Лейкерс» начали искать третью звезду. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обсуждали возможное сотрудничество с Дэмианом Лиллардом, Брэдли Билом и Демаром Дерозаном, однако клуб не располагал необходимыми активами или свободными средствами для их подписания.

Затем внимание переключилось на Расселла Уэстбрука. Во время личных разговоров с Джеймсом и Дэвисом защитник заверил их, что готов пожертвовать своей статистикой ради побед и интерсов команды. После этого Уэстбрук дал понять своему агенту, что хочет перейти именно в «Лейкерс».

Несмотря на это, генеральный менеджер Роб Пелинка параллельно вел переговоры с «Сакраменто» по обмену Бадди Хилда. Сделка была практически согласована, однако в день драфта генеральный менеджер «Вашингтона» Томми Шеппард связался с Пелинкой после просьбы самого Уэстбрука найти способ организовать его переход в Лос-Анджелес.

Как отмечает Вайцман, решающим фактором стало мнение Леброна, который сообщил Пелинке, что предпочитает Уэстбрука Хилду. Единственным препятствием оставался 22-й пик драфта, который требовал «Вашингтон». После переговоров между владельцами клубов «Лейкерс» согласились включить выбор в сделку, и обмен был завершен.

По мнению Вайцмана, ответственность за неудачный обмен нельзя возлагать исключительно на Джеймса. Он действительно выступал за приглашение Уэстбрука, однако руководство «Лейкерс» полностью поддержало эту идею и самостоятельно довело переговоры до конца. Именно поэтому после провала каждая из сторон впоследствии обвиняла в случившемся другую.

«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе.

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