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«У меня нет агента, но еще много всего в запасе». Виктор Оладипо пытается вернуться в НБА

Защитник Виктор Оладипо (34 года, 190 см) последний раз выступал в НБА в сезоне-2022/23 за «Майами».

Прошлый год баскетболист провел в G-лиге в фарм-клубе «Бакс», набирая 14 очков, 4,4 подбора и 3,8 передачи в среднем.

"Я свободный агент. У меня нет агента, только я и моя семья. Знаю, что у меня еще много всего в запасе, продолжаю любить баскетбол. Лучше покажу это, чем буду тратить время на объяснения или простыни с аналитикой.

Если вы цените победный баскетбол, ветеранское присутствие, думаете, что я могу пригодиться — выходите на меня напрямую. Готов откликнуться на любую возможность, но аккуратно ее взвесить.

Хочу поделиться своей историей", — написал Оладипо в соцсетях.