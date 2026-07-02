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«Мемфис» и Кентавиус Колдуэлл-Поуп близки к расставанию

33-летний защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп использовал опцию на следующий сезон в контракте с «Мемфисом» и заработает около 22 миллионов. Стороны не намерены продолжать сотрудничество и обсуждают его завершение.

В ближайшее время защитник будет обменян или выйдет на рынок свободных агентов.

Поуп отыграл 51 матч в прошедшем сезоне, набирая 8,4 очка, 2,5 подбора и 2,7 передачи за 21,3 минуты в среднем. Игрок реализовал 31,6% трехочковых бросков.