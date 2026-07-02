Лики Блэк покинул «Вашингтон»

Блэк отыграл 15 матчей за клуб в прошедшем сезоне, набирая 7,1 очка, 5 подборов, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 28,9 минуты в среднем.
Форвард не был выбран на драфте-2023 и пока провел только 2 сезона в НБА.
27-летний форвард Лики Блэк (198 см) завершил сотрудничество с «Уизардс». Баскетболист выступал за команду на условиях двустороннего соглашения.
Блэк отыграл 15 матчей за клуб в прошедшем сезоне, набирая 7,1 очка, 5 подборов, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 28,9 минуты в среднем.
Форвард не был выбран на драфте-2023 и пока провел только 2 сезона в НБА.