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Лики Блэк покинул «Вашингтон»

27-летний форвард Лики Блэк (198 см) завершил сотрудничество с «Уизардс». Баскетболист выступал за команду на условиях двустороннего соглашения.

Блэк отыграл 15 матчей за клуб в прошедшем сезоне, набирая 7,1 очка, 5 подборов, 1,5 передачи и 1,2 перехвата за 28,9 минуты в среднем.

Форвард не был выбран на драфте-2023 и пока провел только 2 сезона в НБА.