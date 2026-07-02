Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серхио Де Ларреа сыграет в Летней лиге НБА и обсудит с «Далласом» планы на следующий сезон

Защитник Серхио Де Ларреа был выбран 25-м на драфте-2026 НБА, права на него достались «Мэверикс».

По сообщению инсайдера Марка Стейна, испанец примет участие в Летней лиге НБА. Клуб также обсудит с игроком «Валенсии» планы на следующий сезон.

«Даллас» начнет турнир с матча против «Голден Стэйт» 9 июля в Лас-Вегасе.