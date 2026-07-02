Серхио Де Ларреа сыграет в Летней лиге НБА и обсудит с «Далласом» планы на следующий сезон

По сообщению инсайдера Марка Стейна, испанец примет участие в Летней лиге НБА. Клуб также обсудит с игроком «Валенсии» планы на следующий сезон.
«Даллас» начнет турнир с матча против «Голден Стэйт» 9 июля в Лас-Вегасе.
Защитник Серхио Де Ларреа был выбран 25-м на драфте-2026 НБА, права на него достались «Мэверикс».
По сообщению инсайдера Марка Стейна, испанец примет участие в Летней лиге НБА. Клуб также обсудит с игроком «Валенсии» планы на следующий сезон.
«Даллас» начнет турнир с матча против «Голден Стэйт» 9 июля в Лас-Вегасе.