«Простите, что ушла от человека, который меня бил». Седокова обвинила Тимму в домашнем насилии

«Я ушла, поскольку у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Потом он просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — рассказала Седокова.