«Простите, что ушла от человека, который меня бил». Седокова обвинила Тимму в домашнем насилии

Спустя полтора года после смерти баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова решила раскрыть подробности их отношений и рассказала, почему на самом деле ушла от спортсмена. По словам экс-участницы группы «ВИА Гра», она подвергалась избиениям.
«Больше не могу молчать»
О причинах расставания с Тиммой Седокова поведала в социальных сетях. Причем дата публикаций была выбрана неслучайно: посты в аккаунте артистки появились в день рождения Яниса.
«Помянула ли Яниса? С первой до последней секунды вся моя жизнь была и будет о нем. С первого вздоха. Но я больше так не могу. Я все это время очень старалась, но вы мне задаете такие вопросы… вы осуждаете меня. Я больше не могу молчать», — написала Анна.
«Я ушла, поскольку у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Потом он просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — рассказала Седокова.
Кроме того, певица сообщила об эпизоде, когда Тимма бросался в нее ножом.
«Мне повезло, что в ту ночь он заснул. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул. И когда он заснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка», — добавила 43-летняя исполнительница и выложила фотографии со следами от бросков холодного оружия на стене.
Смерть и суды
Пара тайно поженилась в сентябре 2020 года. Однако их брак продлился недолго и закончился трагедией.
Осенью 2024-го Седокова объявила, что окончательно подает на развод. Тимма тяжело переживал разрыв, пытался вернуть супругу, однако уже 9 декабря суд официально расторг их союз. А в ночь с 16 на 17 декабря Янис покончил с собой: его тело нашли в хостеле в центре Москвы. Рядом с ним лежала записка с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона певицы. Произошло это сразу после дня рождения артистки.
Спустя полтора года после смерти спортсмена продолжаются судебные тяжбы. Так, в марте в Латвии возбудили уголовное дело по статье о доведении Яниса до самоубийства.
Адвокат Анны Татьяна Стуковала отмечала в разговоре с ТАСС: артистка ничего не должна родителям Тиммы. По ее словам, жилье было продано, когда они еще находились в браке, а деньги потратили на погашение ипотеки, которую взяли для оплаты этой же самой недвижимости.
Яннис Тимма выступал за «Химки», «Зенит» и УНИКС, ряд европейских команд, а также за фарм-клуб «Орландо» из НБА.
Максим Клементьев