Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никс» безуспешно пытались выменять Ива Мисси у «Пеликанс»

«Нью-Йорк» предпринял несколько попыток выменять центрового «Нового Орлеана» Ива Мисси после ухода Митчелла Робинсона, сообщает инсайдер Крис Хейнс. Однако все предложения были отклонены.

Источник: Спортс‘’

В «Пеликанс» считают Мисси ключевой частью проекта и не рассматривают его как игрока для обмена.

В прошедшем сезоне 22-летний центровой в среднем набирал 5,7 очка, 5,8 подбора и 1,5 блок-шота за 19,7 минуты на площадке.