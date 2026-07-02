«Никс» безуспешно пытались выменять Ива Мисси у «Пеликанс»

В «Пеликанс» считают Мисси ключевой частью проекта и не рассматривают его как игрока для обмена.
В прошедшем сезоне 22-летний центровой в среднем набирал 5,7 очка, 5,8 подбора и 1,5 блок-шота за 19,7 минуты на площадке.
«Нью-Йорк» предпринял несколько попыток выменять центрового «Нового Орлеана» Ива Мисси после ухода Митчелла Робинсона, сообщает инсайдер Крис Хейнс. Однако все предложения были отклонены.
В «Пеликанс» считают Мисси ключевой частью проекта и не рассматривают его как игрока для обмена.
В прошедшем сезоне 22-летний центровой в среднем набирал 5,7 очка, 5,8 подбора и 1,5 блок-шота за 19,7 минуты на площадке.