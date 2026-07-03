«Хочется, чтобы ЦСКА вновь играл в Евролиге, но это не от нас зависит»

Несмотря на уверенное выступление УГМК, курское «Динамо» в финале навязало сумасшедшую борьбу. Кажется, еще 30 секунд — и нас ждал бы пятый матч в серии. Поздравляю клуб из Екатеринбурга. Еще раз повторю: не их проблема, что они такие сильные. Снимаю шляпу перед руководством: быть стабильными на протяжении 20 с лишним лет в нынешних условиях — это круто и достойно. Команда много времени уделяет своим девушкам: заботится о них, делает всё возможное — лучшее проживание, питание, перелеты, работа тренерского штаба и физиотерапевтов. Это эталон организации в женском баскетболе. Знаю, что все команды стремятся к такому уровню. Но в то же время понимаю, что это большой пласт работы, и многое зависит от владельцев. В этом плане УГМК, на мой взгляд, впереди всех.