«Хочется, чтобы ЦСКА вновь играл в Евролиге, но это не от нас зависит»

Этим летом мужская и женская молодежные сборные России (U-21) по баскетболу 3×3 впервые за долгое время выступят на международной арене под национальным флагом и с гимном. Команды примут участие в этапах молодежной Лиги наций ФИБА, которые пройдут в Малайзии и Китае. Этот турнир станет отбором на молодежный Кубок мира: российские сборные смогут сыграть на нем, если успешно пройдут квалификацию. О значимости возвращения на международную арену, а также о возможном отъезде Всеволода Ищенко в НБА президент РФБ Андрей Кириленко рассказал в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«Удивляет, что некоторые игроки не готовы приезжать в сборную»
— Насколько национальным сборным сейчас важно играть международные матчи?
— Суперважно! Понимаю, их сложно проводить без официального статуса. Когда есть официальные турниры — чемпионаты мира, чемпионаты Европы — ты играешь с полной отдачей, есть мотивационная часть, которую ничем не заменить — ни товарищескими, ни выставочными матчами. Стараемся компенсировать это, насколько возможно.
В этом году, на мой взгляд, провели один из сильнейших спаррингов [в период бана] — игры с вице-чемпионами Европы — Турцией и командой Венгрии. Для молодых ребят это неоценимый опыт. Конечно, ситуация немного искусственная. Нужно возвращаться в систему и играть на постоянной основе. Но сегодня эти моменты не в наших руках. Не стоит лишний раз трогать эту тему — она вызывает горькие чувства: понимаешь, что ситуация несправедливая, а сделать ничего не можешь. Что есть, то есть. Есть возможность товарищеских матчей — играем. Нет — делаем всё возможное, чтобы собрать ребят и передать им баскетбольный опыт.
— Генсек РФБ Владимир Дячок как-то пространно намекнул, что он не совсем готов принимать причины отказа некоторых игроков сборной от товарищеских игр.
— Для меня это очень важный вопрос, потому что возможность играть за сборную — это дело внутренней составляющей каждого человека. Невозможно представить сборную Словении без Луки Дончича, сборную Греции без Янниса Адетокунбо, Германии — без Денниса Шредера… Эти игроки берут инициативу на себя и своим настроем тянут за собой партнеров. Это удачный пример для всех. Всё может быть, и у меня лично были такие ситуации, когда травмы или какие-то жизненные обстоятельства не позволяли в том или ином сезоне выступить в национальной команде летом. Например, у Дончича такая ситуация сложилась в этом году.
И здесь, наверное, я бы не стал всех игроков как-то под одну гребенку грести. Но конечно же, когда есть баскетболисты, которые, скажем так, не имеют твердого места в составе своего клуба, и для них это огромная возможность показать, проявить себя в составе национальной команды. Конечно же, есть вопросы к таким игрокам. Блин, неужели ты не хочешь проявить себя? Это же польза для твоей же карьеры. Для меня такие ситуации — немного красный флаг, что-то тут не так.
— Если говорить о тенденции допуска и недопуска — какая здесь ситуация? Например, национальные сборные по водному поло уже сыграли в официальных турнирах под флагом России.
— Это не общая тенденция, на мой взгляд, а точечные успехи. И это очень сильно расстраивает. Один умный человек мне сказал — и я с ним абсолютно согласен: даже в 80‑е годы, во времена «железного занавеса», когда Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры в США, а американцы — в Советском Союзе, всё равно находили возможности играть. Наши студенты часто ездили в Штаты, к нам приезжали другие команды. Сейчас спорт стал настолько политизированным, что даже нет смысла обсуждать это.
— С какими сборными мы еще можем сыграть в ближайшее время?
— Мы готовим матчи уже на следующий сезон. Кто знает, может быть, до конца этого года какая-то из наших команд сыграет с очень неожиданным соперником. Проблема в том, что в решающий момент всё может измениться по не зависящим от нас причинам. Как, например, это было в случае со Словенией этим летом.
— Какие лично у вас ожидания от Лиги наций, где официально сыграют сборные (U-21) по баскетболу 3×3? Сможем ли выиграть оба турнира?
— Радует, что впервые за последние четыре года, и впервые для этих составов девушек и юношей, есть возможность попробовать силы не во внутреннем чемпионате, а в международных играх. Это уникальная возможность — сыграть официальный турнир, где на кону победа, где ты встречаешься со сверстниками из других стран не в товарищеском формате, а в полноценном соревновании. Это круто и большая редкость в нынешних условиях. Поэтому мы серьезно подходим к подготовке и к формированию команд.
Этим летом, в последние две недели, прошли два больших турнира — в Сириусе и в Подмосковье. Там выступили команды «Россия-Юг» и «Россия-Север», собранные из кандидатов в сборную. Ребят в случайном порядке распределяли по составам, смотрели разные вариации. Отрадно, что в обоих турнирах побеждали то «Россия-Юг», то «Россия-Север». Приятно видеть, что все заряжены, у парней и девчонок классные эмоции и отдача. Заряженность очень важна у молодых игроков, когда ребята приезжают и действительно рвут и мечут. Именно этот заряд для меня гораздо важнее спортивной составляющей, как бы странно это ни звучало.
Хочу выразить поддержку Марии Ушаковой, Александре Шопот, Анастасии Щеколдиной и Алине Змеевской, которые по различным медицинским причинам не смогли себя проявить в полной мере. Особенно не повезло Насте Щеколдиной, получившей тяжелую травму. Желаю ей как можно быстрее восстановиться. В целом тем, кто не попал в итоговую заявку на Лигу наций, советую не унывать и благодарю за участие в отборе, вы — такая же часть сборных.
Что касается второй части вопроса, то как можно загадывать, сможем ли выиграть оба турнира? 50 на 50 — или сможем, или не сможем. Такой вот ответ. Пока мы не будем постоянно играть международные спарринги и официальные турниры, не сможем понять свой уровень и ответить, будем ли фаворитами или нет.
«Те проекты, которые мы начинали три года назад, невозможно сейчас закончить»
— В новом сезоне НБА могут сыграть три россиянина: Егор Дёмин, Влад Голдин и Всеволод Ищенко. Позитивная тенденция?
— Хотел бы начать с того, что эти трое названных игроков делали свои первые шаги в баскетболе 10 лет назад, когда я только пришел работать в РФБ. Они начинали с фестиваля «Минибаскет», первенств страны, ДЮБЛ, резервных сборных. Спустя 10 лет эти ребята дебютируют в НБА! Для меня это самый крутой индикатор того, что многие шаги мы делаем правильно.
При этом понимаю, что мы не настолько погружены в их жизнь и прогресс. Это полностью их заслуга, а еще их родителей и тренеров. Но когда такое происходит на твоих глазах, в структуре соревнований, за которые ты отвечаешь, это вдвойне приятно.
Сегодня вижу огромное количество ребят, у которых есть потенциал продолжить эту тенденцию. Тот же Егор Амосов, который провел сильный сезон во второй команде «Реала», Илья Фролов, Кирилл Григорий, который стал лучшим игроком на наших первенствах в этому году. У этих парней есть всё, чтобы играть в НБА. Будут ли они там выступать — вопрос отдельный. Но их навыки, уровень, потолок точно соответствуют уровню НБА. Точно это говорю!
— В целом через участие в «Минибаскете» прошли многие наши таланты.
— Конечно. Тот же Амосов, Илья Ермаков, Лиза Астахова и еще с десяток профессиональных баскетболистов и баскетболисток, уже проявивших себя на профессиональном уровне. Я сам в свое время ездил на пару смен, где-то есть даже фото.
Не надо забывать, что мы стараемся не просто делать лагерь для детей на лето и отпуск для родителей. В этом году к нам приезжали Тимофей Мозгов и Мацей Лампе, который представлял свой проект и делился опытом проведения детских лагерей в других странах. Насколько я понимаю, Владимир Дячок ведет переговоры об участии команд из Турции и Венгрии в следующем сезоне. Также нам очень важно брать самое лучшее из того, как обучают детей в других странах.
Академия РФБ открывает всё больше возможностей для тренеров команд «Минибаскета». Это и специальный онлайн-курс, и очные занятия. В этом году мы возобновим грантовую программу в регионы. РФБ выделит мячи и поможет в проведении региональных школьных лиг.
— Вы неоднократно говорили, что РФБ лишилась большей части денег, которые поступали от спонсоров-букмекеров. Насколько это ощутимая потеря для РФБ?
— Да, мы живем в этих условиях, и не только мы одни. Федерация подала ряд заявок в Российский спортивный фонд, и многие из них уже получили поддержку. Финансирование позволит закупить необходимое оборудование, инвентарь, запустить социальные проекты РФБ. Также за счет средств РСФ в 2026 году мы планируем усилить образовательный блок и возобновить региональные программы поддержки, пусть и не в полном объеме.
— Как можно оценить работу РФБ за первое полугодие 2026-го?
— Сейчас вообще неблагодарное дело что-то оценивать. В тех условиях, в которых мы находимся, — с отсутствием спорта в международном ключе, с изменением распределения средств — это очень неблагодарная история. Те проекты, которые мы начинали три года назад, невозможно сейчас закончить, так как изменилась вся структура. Как оценить спортивные команды, если нет выхода в международную историю? Ты не можешь толком сравнить уровень. Поэтому от оценок я бы воздержался.
Если говорить о проектах, то отдельно отмечу финалы Первенств России по старшим возрастам. Ребята и девушки играют в хорошей атмосфере — со зрителями, профессиональными судьями, вниманием СМИ. Второй год мы держим эту инициативу, и уже появляются результаты. MVP этого турнира в этом сезоне — Кирилл Григорий, неделю назад дебютировал в национальной сборной в игре с турками. Считаю, это хрестоматийный пример: парень, игравший на детско-юношеском уровне, набирает 20 очков против турков — вице-чемпионов Европы прошлого года. Для него, родителей, друзей, тренера спортивной школы — это самый классный пример и выплеск эмоций: тот, кто вроде бы еще вчера играл по юношам, теперь выступает за национальную команду. Понятно, что это товарищеские игры, но это сильный импульс — он дает игроку внутренние силы расти дальше.
Мы совершили огромное количество поездок по регионам, провели хорошие и результативные встречи с губернаторами, главами субъектов. Появились новые инициативы, касающиеся инфраструктуры. Это и центры уличного баскетбола, и большие залы. Проекты разные, потому что и задачи, и бюджеты в регионах не могут быть одинаковыми. Вологда, Тверь, Собинка, Улан-Удэ, Липецк… Мы поддерживаем абсолютное большинство инициатив. Главный акцент — на центре национальных сборных. Стройка завершается, и мы на том этапе, когда вот-вот начнется внутренняя отделка.
«По составу “Зенит” был даже интереснее, но ЦСКА — сыграннее и стабильнее»
— Поделитесь впечатлениями от сезона Единой лиги ВТБ?
— Мы увидели привычное доминирование четырех команд. Время от времени какая-то из них проваливается, но в этом году все четыре выглядели более-менее стабильно. ЦСКА — заслуженно победил. На мой взгляд, у армейцев чуть больший запас прочности, чем у тройки претендентов на медали. По составу «Зенит» был даже интереснее, но ЦСКА — сыграннее и стабильнее. У УНИКСа тоже очень неплохая банда, но два финала — и в Кубке, и в чемпионате — как будто не получились: дошли, а сам финал вышел скомканным.
«Локомотив-Кубань» мне очень симпатичен и по праву забрал бронзовую серию, потому что, наверное, больше хотел. Радует, что Сева Ищенко у них на первых ролях. Из остальных команд отмечу «Уралмаш»: на протяжении сезона он регулярно кусал лидеров. МБА, победивший в Кубке России, хорошо смотрелся. Еще, наверное, «Парма» — где-то в этой когорте с МБА и «Уралмашем». «Нижний Новгород», «Автодор», «Енисей» выглядели чуть слабее именно в контексте серьезной борьбы с лидерами.
Отдельно хочется отметить внутрисезонный кубок. Очень понравилась его организация, а «Финал четырех» в Петербурге заслуживает отдельных слов благодарности — это был настоящий праздник. И финал, и матч за третье место получились отличными: Пермь совершила камбэк года, практически как «Нью-Йорк» против «Сан-Антонио» — догнала «Зенит» и забрала бронзу.
— Что скажете о женской Премьер-лиге?
— Мне очень симпатичен чемпионат с одним «но»: за скобки всегда ставишь клуб из Екатеринбурга. Понимаю, его пытаются как-то принизить, но он настолько сильный, что другим клубам сложно с ним конкурировать. В сезоне УГМК буквально катком прошелся по чемпионату. Но если убрать УГМК за скобки, то со второго по восьмое место было действительно интересно смотреть. Во многих командах появились российские девчонки-лидеры, которые здорово выступали. Приятно наблюдать за прогрессом молодых талантов.
Несмотря на уверенное выступление УГМК, курское «Динамо» в финале навязало сумасшедшую борьбу. Кажется, еще 30 секунд — и нас ждал бы пятый матч в серии. Поздравляю клуб из Екатеринбурга. Еще раз повторю: не их проблема, что они такие сильные. Снимаю шляпу перед руководством: быть стабильными на протяжении 20 с лишним лет в нынешних условиях — это круто и достойно. Команда много времени уделяет своим девушкам: заботится о них, делает всё возможное — лучшее проживание, питание, перелеты, работа тренерского штаба и физиотерапевтов. Это эталон организации в женском баскетболе. Знаю, что все команды стремятся к такому уровню. Но в то же время понимаю, что это большой пласт работы, и многое зависит от владельцев. В этом плане УГМК, на мой взгляд, впереди всех.
«Приход НБА в Европу стал волшебным пинком для Евролиги»
— Сезон в НБА — насколько пристально вы за ним следили и какие впечатления остались?
— Не скажу, что следил очень пристально. Чуть больше внимания уделял плей‑офф, чем регулярному чемпионату. Восьмой раз подряд меняется чемпион — и мне кажется, это скорее плюс, чем минус. Непредсказуемость делает лигу интереснее.
В этом сезоне все думали, что титул заберет «Оклахома». Но надо отдать должное «Сан‑Антонио»: команда провела великолепный сезон — особенно с тем самым «инопланетянином» Вембаньямой в составе.
Отдельно выделю «Нью‑Йорк»: у клуба получился сумасшедший сезон — и Кубок НБА, и чемпионство. Пожалуй, это самая стабильная команда в целом по сезону. Да, в первой половине «Оклахома» шла как каток. Но после победы в Кубке «Нью‑Йорк» будто перехватил инициативу — и почувствовал, что сезон может сложиться для них очень хорошо. Так и вышло.
— 30 июня стало известно, что суперзвезда НБА Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и продолжит карьеру в другом клубе. Что дальше ему делать?
— Леброн может делать всё, что хочет — в его статусе он заслужил право переходить из команды в команду, оставаться, заканчивать карьеру, продолжать играть с сыном, ждать следующего сына в НБА. На мой взгляд, это игрок топ‑3 за всю историю — без вопросов, а то и топ‑2. К нему у меня вообще нет ни замечаний, ни критики.
— Как вы относитесь к напряжению в Евролиге из‑за активности НБА?
— Отношусь к этому как к неотвратимому прогрессу. Понятно, что когда появляется суперконкурентный соперник, у тебя возникает напряжение. Но практика показывает: крутые продукты рождаются именно в сильной конкуренции — не важно, о чем речь.
Для Евролиги появление НБА со своим продуктом и командами в Европе — очень серьезный вызов, удар и одновременно импульс для развития и шага вперед. Возможности НБА, даже не в спортивной, а в коммерческой плоскости — реализация прав, привлечение спонсоров — несопоставимы ни с кем в баскетболе. Насколько НБА сможет спортивную часть подтянуть? Не сомневаюсь, что это будет классный продукт. Вопрос лишь в том, насколько быстро он станет по-настоящему конкурентным Евролиге.
На сегодня в Евролиге, наверное, играют сильнейшие команды Европы. И насколько НБА сможет склонить чашу весов в свою сторону именно в спортивном плане — пока не знаю. Но даже картина этого сезона стала для Евролиги волшебным пинком: команды и руководство засуетились, стали активнее на маркетинговом рынке, лучше работают с вниманием к игрокам и к клубам.
Мне кажется, появление НБА сработало как хороший раздражитель, у клубов появилось гораздо больше возможностей. При этом лично мне, конечно, хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в этот контекст. Тем более что ЦСКА — один из акционеров Евролиги. Хочется, чтобы они снова полноценно играли. Но это, повторюсь, не от нас зависит.
Тимур Ганеев