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«Филадельфия» намерена включиться в борьбу за Леброна после подписания Брауна (ESPN)

Спустя день после сенсационного приобретения Джейлена Брауна «Филадельфия» включилась в борьбу за свободного агента Леброна Джеймса и предпринимает попытки уговорить его на подписание контракта.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Другими претендентами на 41-летнего свободного агента являются «Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами». Ожидается, что Джеймс не будет спешить с принятием решения о продолжении карьеры.

29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.

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