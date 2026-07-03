«Филадельфия» намерена включиться в борьбу за Леброна после подписания Брауна (ESPN)

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Другими претендентами на 41-летнего свободного агента являются «Голден Стэйт», «Кливленд» и «Майами». Ожидается, что Джеймс не будет спешить с принятием решения о продолжении карьеры.
29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.
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