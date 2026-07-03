«Селтикс» раздражали заявления Брауна на стримах, желание восприниматься равным Тейтуму и слова о прошлом сезоне (Мэнникс)

«Частые стримы Брауна на Twitch доставили немало хлопот руководству “Бостона”, а заявление о том, что прошлый сезон стал его любимым в карьере, превзойдя, например, чемпионский 2024 год — не понравился еще и болельщикам. За кулисами было много недовольства по поводу желания Брауна считаться равным Джейсону Тейтуму на площадке», — пишет Мэнникс.