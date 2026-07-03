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«Селтикс» раздражали заявления Брауна на стримах, желание восприниматься равным Тейтуму и слова о прошлом сезоне (Мэнникс)

Обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс перечислил моменты, которые повлияли на решение «Селтикс» обменять звездного Джейлена Брауна в «Сиксерс».

«Частые стримы Брауна на Twitch доставили немало хлопот руководству “Бостона”, а заявление о том, что прошлый сезон стал его любимым в карьере, превзойдя, например, чемпионский 2024 год — не понравился еще и болельщикам. За кулисами было много недовольства по поводу желания Брауна считаться равным Джейсону Тейтуму на площадке», — пишет Мэнникс.

29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.