«Селтикс» раздражали заявления Брауна на стримах, желание восприниматься равным Тейтуму и слова о прошлом сезоне (Мэнникс)

«Частые стримы Брауна на Twitch доставили немало хлопот руководству “Бостона”, а заявление о том, что прошлый сезон стал его любимым в карьере, превзойдя, например, чемпионский 2024 год — не понравился еще и болельщикам. За кулисами было много недовольства по поводу желания Брауна считаться равным Джейсону Тейтуму на площадке», — пишет Мэнникс.
29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.