Джейлен Браун об обмене: «Все еще осмысливаю произошедшее. “Бостон” проявил неуважение»

Скажу, что мне был послан определенный сигнал, и этот сигнал был воспринят. Меня не впечатлило отношение ко мне во время этого процесса. Можно говорить об отсутствии уважения. В какой-то момент все было нормально, а потом внезапно все пошло вразнос. Брэд [Стивенс], вероятно, подвергается сейчас критике. Меня не впечатлило, как он вел некоторые разговоры, но я не сомневаюсь, что дело не только в этом", — произнес MVP финальной серии 2024 года в прямом эфире.