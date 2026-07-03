Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Браун об обмене: «Все еще осмысливаю произошедшее. “Бостон” проявил неуважение»

Звездный форвард Джейлен Браун отреагировал на обмен из «Бостона» в «Филадельфию» на стриме.

«Эй чат, “Бостон” сплавил меня. Собирай чемоданы, прощай, приятель. Убирайся отсюда. Скажу честно, я все еще осмысливаю произошедшее. Смесь волнения, разочарования, множества эмоций… Я также с нетерпением жду, что будет дальше.

Скажу, что мне был послан определенный сигнал, и этот сигнал был воспринят. Меня не впечатлило отношение ко мне во время этого процесса. Можно говорить об отсутствии уважения. В какой-то момент все было нормально, а потом внезапно все пошло вразнос. Брэд [Стивенс], вероятно, подвергается сейчас критике. Меня не впечатлило, как он вел некоторые разговоры, но я не сомневаюсь, что дело не только в этом", — произнес MVP финальной серии 2024 года в прямом эфире.