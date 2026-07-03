Джейлен Браун об обмене: «Все еще осмысливаю произошедшее. “Бостон” проявил неуважение»

«Эй чат, “Бостон” сплавил меня. Собирай чемоданы, прощай, приятель. Убирайся отсюда. Скажу честно, я все еще осмысливаю произошедшее. Смесь волнения, разочарования, множества эмоций… Я также с нетерпением жду, что будет дальше.
Скажу, что мне был послан определенный сигнал, и этот сигнал был воспринят. Меня не впечатлило отношение ко мне во время этого процесса. Можно говорить об отсутствии уважения. В какой-то момент все было нормально, а потом внезапно все пошло вразнос. Брэд [Стивенс], вероятно, подвергается сейчас критике. Меня не впечатлило, как он вел некоторые разговоры, но я не сомневаюсь, что дело не только в этом", — произнес MVP финальной серии 2024 года в прямом эфире.