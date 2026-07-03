Колин Каухерд: «Мне рассказали, что Джейлен Браун считает себя умнее всех. Это своего рода болезнь»

"У меня есть два источника в НБА… два человека в лиге, один руководитель, другой скаут. Оба говорят, что у Джейлена Брауна своего рода болезнь. Он вдруг начинает думать, что он самый умный человек в любой комнате, где бы он ни находился.
Ты зарабатываешь много денег, и вдруг начинаешь думать, что знаешь вообще все. Ты не хочешь слушать своих боссов, не хочешь слушать консультантов, не хочешь слушать товарищей по команде", — рассказал журналист.
29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.