Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колин Каухерд: «Мне рассказали, что Джейлен Браун считает себя умнее всех. Это своего рода болезнь»

Спортивный ведущий Колин Каухерд назвал качество звезды НБА Джейлена Брауна, которое раздражает окружающих.

"У меня есть два источника в НБА… два человека в лиге, один руководитель, другой скаут. Оба говорят, что у Джейлена Брауна своего рода болезнь. Он вдруг начинает думать, что он самый умный человек в любой комнате, где бы он ни находился.

Ты зарабатываешь много денег, и вдруг начинаешь думать, что знаешь вообще все. Ты не хочешь слушать своих боссов, не хочешь слушать консультантов, не хочешь слушать товарищей по команде", — рассказал журналист.

29-летний Браун занял шестое место в голосовании за MVP в прошлом сезоне, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи в 71 встрече. «76-е» отдали за него «Бостону» Пола Джорджа, два выбора в первом и два выбора во втором раунде драфта.