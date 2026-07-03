Пэт Спенсер, покинувший «Голден Стэйт», пополнил «Финикс» на двустороннем контракте

Все три сезона карьеры в НБА Спенсер провел в «Голден Стэйт», включая прошлый, который стал для баскетболиста прорывным.
Разыгрывающий провел рекордные для себя 66 матчей (14 в старте), выдавая 7,2 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 18,6 минуты на площадке, а его двусторонний контракт был переведен в стандартный сроком до конца сезона.
Однако вернуться в «Уорриорз» по еще одному двустороннему соглашению Спенсер не мог из-за ограничения, запрещающего проводить более трех сезонов по двусторонним сделкам в одной команде.