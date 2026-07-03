Тим Хардуэй не позволит сыну носить «десятку» в «Хит»: «Этот номер останется висеть под сводами арены»

Однако в «Хит» он не сможет носить номер «10», под которым баскетболист выступал в колледже и на протяжении части своей карьеры в НБА.
Причина: его отец, Тим Хардуэй-старший, заявил, что не позволит вернуть в обращение свой номер в «Майами».
"Мое наследие — это мое наследие, а он идет своим путем. Даже несмотря на то, что ему нравится играть под 10-м номером, он обожает его, но этот номер останется висеть под сводами арены.
Это сложное решение. И когда номер уже там, наверху, ты хочешь, чтобы он там и оставался, и не хочешь, чтобы его кто-то трогал.
Я люблю его. Я люблю его до смерти. Я рад за него… Теперь он переходит в команду своего родного города. Мне такое никогда не доводилось сделать, и я рад, что у него это получается. Но нет, он не может носить 10-й номер", — сказал отец.
Старший Хардуэй отыграл за «Хит» пять сезонов с 1996 по 2001 год. Будучи двукратным участником Матча всех звезд в составе «Майами», он был включен в первую сборную НБА в 1997 году и во вторую сборную в 1998 и 1999 годах.
Никто не носил 10-й номер после его ухода из «Майами», когда в 2001 году его обменяли в «Даллас», а в октябре 2009 года «Хит» вывели его джерси из обращения.