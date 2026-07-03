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«Никс» следят за ситуацией с Леброном Джеймсом (Фишер)

«Нью-Йорк» выразил желание подписать контракт с 41-летним Леброном Джеймсом в это межсезонье.

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.

«Никс проявили некоторый интерес к Леброну Джеймсу. Это информация, которую мы только что получили», — поделился журналист во время стрима.

Сообщалось, что сумма контракта не является приоритетом Джеймса при выборе новой команды. Экс-форвард «Лейкерс» ставит во главу угла возможность бороться за титул.

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