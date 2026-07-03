«Никс» следят за ситуацией с Леброном Джеймсом (Фишер)

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.
«Никс проявили некоторый интерес к Леброну Джеймсу. Это информация, которую мы только что получили», — поделился журналист во время стрима.
Сообщалось, что сумма контракта не является приоритетом Джеймса при выборе новой команды. Экс-форвард «Лейкерс» ставит во главу угла возможность бороться за титул.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
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