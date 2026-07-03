Кайл Лаури подпишет 1-дневный контракт, чтобы завершить карьеру игроком «Торонто»

Когда перед сезоном-2021/22 его обменяли в «Майами», Лаури пообещал, что уйдет на пенсию в форме «Рэпторс», где он является рекордсменом по передачам, перехватам, трехочковым попаданиям и победам в плей-офф.
Последние два с половиной сезона из двадцати разыгрывающий провел в родной Филадельфии, но теперь возвращается в свой баскетбольный дом, чтобы официально объявить о завершении профессиональной карьеры, которая включает в себя чемпионство с «Рэпторс» в 2019 году и олимпийское «золото» в составе сборной США в 2016-м.
Как сообщается, клуб запланировал мероприятие и пресс-конференцию на 7 июля — Лаури играл под седьмым номером — и в приглашениях называет это событие «историческим моментом» для «Рэпторс».