«Уорриорз» готовы провести сезон с тем же составом, если не осуществят громких подписаний (Слэйтер)

У «Уорриорз» имеются контракты для соответствия в любом типе сделки и выбор в первом раунде драфта, чтобы осуществить такой шаг, при этом есть все признаки того, что руководство готово провести новый сезон практически с тем же составом", — пишет обозреватель ESPN Энтони Слэйтер.