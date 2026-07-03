«Уорриорз» готовы провести сезон с тем же составом, если не осуществят громких подписаний (Слэйтер)

«Как сообщают источники в команде, “Уорриорз” уверены, что все еще претендуют на Джеймса, но пока не получили никаких указаний на то, что являются главными фаворитами на подписание.
Джеймс рассматривает предложения от нескольких заинтересованных команд, и ожидается, что ему потребуется время, прежде чем принять решение.
Это время позволяет претендентам, включая «Голден Стэйт», поработать над усилением составов, чтобы лучше соответствовать требованиям Джеймса. Возможно, с помощью какого-то громкого обмена.
У «Уорриорз» имеются контракты для соответствия в любом типе сделки и выбор в первом раунде драфта, чтобы осуществить такой шаг, при этом есть все признаки того, что руководство готово провести новый сезон практически с тем же составом", — пишет обозреватель ESPN Энтони Слэйтер.