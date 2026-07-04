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Центровой Хенри Веесаар (52-й номер драфта-2026) подписал 4-летний контракт с «Хоукс» на 9,3 миллиона

«Хоукс» перехватили центрового Хенри Веесаара (22 года, 213 см) на драфте-2026, спустившись за ним до 52-го номера драфта. На бигмена претендовали «Лейкерс».

Веесаар набирал 17 очков, 8,7 подбора и 2,1 передачи при 42,6% точности из-за дуги в последнем сезоне в NCAA.

Эстонец получил четырехлетний контракт на 9,3 миллиона. На последние два года распространяется опция команды.