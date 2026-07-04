Шэмс Чарания: «Уорриорз» не рассматриваются как фавориты в борьбе за Леброна без приобретения Дэвиса"

"Главная задача для них — заполучить такого игрока, как Энтони Дэвис. Можно, например, приобрести Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рамках одной сделки.
В противном случае, на данном этапе они не рассматриваются как кандидаты на первое место в списке претендентов на Леброна. Но все меняется", — рассказал журналист.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» не заинтересован в обмене Дэвиса.
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