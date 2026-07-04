Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэмс Чарания: «Уорриорз» не рассматриваются как фавориты в борьбе за Леброна без приобретения Дэвиса"

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания назвал условие, при котором «Голден Стэйт» будет реально претендовать на переход в команду Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

"Главная задача для них — заполучить такого игрока, как Энтони Дэвис. Можно, например, приобрести Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рамках одной сделки.

В противном случае, на данном этапе они не рассматриваются как кандидаты на первое место в списке претендентов на Леброна. Но все меняется", — рассказал журналист.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» не заинтересован в обмене Дэвиса.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше