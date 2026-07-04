Джейлен Браун: «Не стоит недооценивать Пола Джорджа»

«У Пола Джорджа определенно еще остались силы. Не стоит недооценивать его», — произнес самый ценный игрок финала НБА 2024 года.
36-летний Джордж в минувшем сезоне набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.
Звездный форвард Джейлен Браун уважительно отозвался о ветеране Поле Джордже, который отправился в «Бостон» из «Филадельфии» в обмене с его участием.
«У Пола Джорджа определенно еще остались силы. Не стоит недооценивать его», — произнес самый ценный игрок финала НБА 2024 года.
36-летний Джордж в минувшем сезоне набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.