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Джейлен Браун: «Не стоит недооценивать Пола Джорджа»

Звездный форвард Джейлен Браун уважительно отозвался о ветеране Поле Джордже, который отправился в «Бостон» из «Филадельфии» в обмене с его участием.

Источник: Спортс‘’

«У Пола Джорджа определенно еще остались силы. Не стоит недооценивать его», — произнес самый ценный игрок финала НБА 2024 года.

36-летний Джордж в минувшем сезоне набирал 17,3 очка, 5,3 подбора и 3,6 передачи за игру.