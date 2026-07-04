Кайл Кузма раскритиковал коллективное соглашение: «Команды принимают решения в страхе перед налоговыми порогами. Костяки команд разваливаются, а хорошие игроки оказываются в тисках»

"Наблюдая за межсезоньем НБА в этом году и за общими перестановками в лиге за последние 2 года, кто-то должен это сказать…
Новое коллективное соглашение (CBA) продавалось нам как инструмент достижения паритета, но первый и второй налоговые пороги начинают работать как жесткий потолок, ограничивающий ценность игроков, стабильность составов и ротацию кадров.
Команды больше не принимают чисто баскетбольные решения. Они принимают решения в страхе перед налоговыми порогами. Это означает, что хорошие игроки оказываются в тисках, костяки команд разваливаются, любимые составы фанатов теряют свою индивидуальность, а общий продукт теряет ту ностальгию и преемственность, из-за которых люди вообще полюбили НБА.
Дело не в том, что игроки не понимают бизнес. Как раз таки наоборот. Мы понимаем, что НБА — это бизнес. Именно поэтому у профсюза должны быть отличное деловое чутье, элитная переговорная стратегия и настоящая дальновидность.
Владельцы команд и руководство лиги приходят на эти встречи с убийцами, которые снова и снова обводят нас вокруг пальца с помощью элитных юристов, экономистов, экспертов по потолку зарплат, медиа-стратегов и опытных управленцев. Игроки заслуживают профсоюз, который будет таким же решительным, таким же подготовленным и таким же агрессивным в защите наших интересов.
Слишком часто складывается ощущение, что игроков просто ставят в известность уже постфактум, вместо того чтобы по-настоящему просвещать и наделять их полномочиями до того, как решения будут приняты. Так дальше продолжаться не может.
Следующее коллективное соглашение — это момент «пан или пропал» для нас как игроков. Нам будет только хуже. Нам нужна прозрачность, подотчетность и серьезный пересмотр того, кто представляет нас и как именно они это делают.
Это не выступление против паритета. Это выступление за игроков, фанатов и качество продукта. Лига сильна тогда, когда игроки оценены по достоинству, великие команды могут сохранять свои составы, а люди, представляющие нас, работают на том же уровне, что и люди, сидящие по ту сторону стола переговоров", — написал Кузма.
Текущее коллективное соглашение вступило в силу с сезона-2023/24 и будет действовать до сезона-2029/30.