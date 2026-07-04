Кайл Кузма раскритиковал коллективное соглашение: «Команды принимают решения в страхе перед налоговыми порогами. Костяки команд разваливаются, а хорошие игроки оказываются в тисках»

Это не выступление против паритета. Это выступление за игроков, фанатов и качество продукта. Лига сильна тогда, когда игроки оценены по достоинству, великие команды могут сохранять свои составы, а люди, представляющие нас, работают на том же уровне, что и люди, сидящие по ту сторону стола переговоров", — написал Кузма.