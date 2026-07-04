«Миннесота» активизировалась в попытке заключить контракт с Леброном Джеймсом (Крочински)

Об этом пишет обозреватель The Athletic Джон Крочински.
«Анонимные источники сообщают, что “Тимбервулвз” связались с представителями Джеймса с дерзким предложением: объединиться с Энтони Эдвардсом, Ламело Боллом, Джейденом Макдэниелсом и Руди Гобером, чтобы побороться за чемпионский титул, который мог бы положить конец любым спорам о том, кто является величайшим игроком всех времен», — делится информацией журналист.
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