2-й номер драфта Даррин Питерсон стал самым результативным (28 очков) в победной игре с «Атлантой»

За 27,5 минуты на площадке Питерсон попал 11 из 21 броска с игры, 4 из 7 трехочковых и 2 из 3 штрафных, добавив к этому 5 подборов, 2 передачи при 8 потерях и 2 блок-шота.
«Джаз» одержали верх после овертайма — 103:102.
Новичок «Юты» Даррин Питерсон набрал 28 очков в игре Летней лиги против «Атланты», став самым результативным игроком матча.
За 27,5 минуты на площадке Питерсон попал 11 из 21 броска с игры, 4 из 7 трехочковых и 2 из 3 штрафных, добавив к этому 5 подборов, 2 передачи при 8 потерях и 2 блок-шота.
«Джаз» одержали верх после овертайма — 103:102.