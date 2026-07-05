Патрик Юинг станет ассистентом тренера «Вашингтона»

К тренерскому штабу «Уизардс» в качестве консультанта также присоединится опытный специалист Стив Клиффорд. В последние годы он занимал аналогичные должности в «Финиксе» и «Бруклине», а ранее работал ассистентом вместе с Юингом в «Орландо» (с 2007 по 2012 год). Затем Юинг был ассистентом у Клиффорда в «Шарлотт» с 2013 по 2017 год.