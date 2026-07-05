Патрик Юинг станет ассистентом тренера «Вашингтона»

Последнее время Юинг занимал должность амбассадора «Никс», и теперь он возвращается на тренерскую скамейку в Вашингтоне.
«Уизардс» высоко ценят присутствие Юинга, его легендарный статус, а также его способность находить общий язык как с опытными звездами, вроде Энтони Дэвиса и Трэя Янга, так и с перспективным молодым ядром команды во главе с первым номером драфта Эй Джей Дибанцей.
К тренерскому штабу «Уизардс» в качестве консультанта также присоединится опытный специалист Стив Клиффорд. В последние годы он занимал аналогичные должности в «Финиксе» и «Бруклине», а ранее работал ассистентом вместе с Юингом в «Орландо» (с 2007 по 2012 год). Затем Юинг был ассистентом у Клиффорда в «Шарлотт» с 2013 по 2017 год.
В НБА Юинг поработал ассистентом главного тренера «Уизардс», «Мэджик», «Хорнетс» и «Рокетс». Он также был главным тренером Джорджтауна — программы, которую он привел к чемпионству NCAA в 1984 году и к неожиданной победе в турнире Big East на «Мэдисон-сквер-гарден» в 2021 году. Юинг покинул команду в 2023 году после результата 13−50 в последних двух сезонах.