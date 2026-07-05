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«Кливленд» держит для Бронни Джеймса свободное место в составе на случай подписания Леброна

Среди команд, заинтересованных в Леброне Джеймсе, растет убеждение, что у «Кливленда» есть «предложение, которое другим нужно превзойти» в борьбе за 22-кратного участника Матча всех звезд, сообщают инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер.

По словам инсайдеров, один из «циркулирующих слухов» гласит, что отсутствие активных действий «Кэвальерс» на рынке свободных агентов связано с тем, что они хотят сохранить свободные места в составе, чтобы выменять Бронни Джеймса в случае, если его отец присоединится к команде.

Ранее Джеймс-старший уведомил «Лейкерс», что в следующем сезоне он будет играть в другой команде. При этом его сын остается в составе «Лос-Анджелеса».

Рич Пол, агент Леброна Джеймса, ранее назвал «Кэвальерс», «Уорриорз», «Хит», «Сиксерс», «Тимбервулвз» и «Наггетс» среди возможных мест продолжения карьеры своего клиента.

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