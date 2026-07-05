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Вассилис Спанулис раскритиковал игроков сборной Греции после провального окна квалификации: «Абсолютно все должны извиниться перед болельщиками»

Сборная Греции провалила июльское окно квалификации чемпионата мира — команда потерпела два поражения подряд, уступив Румынии и Португалии. Особенно болезненным оказалось домашнее поражение от португальцев со счетом 56:71, после которого главный тренер Вассилис Спанулис выступил с жесткой критикой в адрес игроков.

Источник: Спортс‘’

"Поздравляю Португалию. Это было наше худшее окно. Возможно, мы до сих пор живем воспоминаниями о медали, которую выиграли прошлым летом.

Мы показали очень слабый баскетбол — такой, который никто не хочет видеть в период, когда греческий баскетбол переживает золотое время. Люди приходят поддержать сборную и гордиться своей страной, а мы их разочаровали. Извиниться должны абсолютно все", — подчеркнул специалист.

Спанулис признал, что сборной не хватало нескольких ключевых игроков прошлогоднего состава, однако отказался оправдывать этим неудачи.

"Мы были совершенно не готовы — ни физически, ни психологически. Игроки должны принять критику и приезжать в сборную в оптимальной форме. Это было худшее окно, которое я видел у национальной команды. Мы были самоуверенными.

Будьте уверены, что в следующий раз все будут здесь. Каждый здоровый игрок обязан приезжать в сборную на каждое окно — так же, как это делаю я", — отметил Спанулис.

Во втором раунде квалификации чемпионата мира сборной Греции предстоит сыграть с Испанией, Украиной и Грузией.