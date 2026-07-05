Вассилис Спанулис раскритиковал игроков сборной Греции после провального окна квалификации: «Абсолютно все должны извиниться перед болельщиками»

Мы показали очень слабый баскетбол — такой, который никто не хочет видеть в период, когда греческий баскетбол переживает золотое время. Люди приходят поддержать сборную и гордиться своей страной, а мы их разочаровали. Извиниться должны абсолютно все", — подчеркнул специалист.