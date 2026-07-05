Рич Пол: «Бен Симмонс по-прежнему может быть игроком с контрактом на 30 миллионов»

Мы видим множество центровых с невысоким игровым интеллектом. У тебя же он очень высокий, ты был включен в первую символическую пятерку лучших защитников сезона. Если ты примешь эту роль — будешь открываться под кольцо, завершать атаки сверху, находить передачей свободных партнеров после подстраховки — ты снова станешь игроком с контрактом на 30 миллионов долларов", — поделился Пол в подкасте Game Over.