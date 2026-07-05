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Рич Пол: «Бен Симмонс по-прежнему может быть игроком с контрактом на 30 миллионов»

Агент Рич Пол рассказал, что советовал Бену Симмонсу изменить свою роль на площадке, отметив, что в таком случае он все еще может рассчитывать на контракт с зарплатой около 30 миллионов долларов за сезон.

Источник: Спортс‘’

«Помню, мы разговаривали с Беном, и я сказал ему: “У тебя еще очень много осталось в запасе. Если в концовках матчей ты станешь играть “пятого” в пик-н-ролле, то благодаря своему умению разыгрывать мяч будешь совершенно другим ролл-меном.

Мы видим множество центровых с невысоким игровым интеллектом. У тебя же он очень высокий, ты был включен в первую символическую пятерку лучших защитников сезона. Если ты примешь эту роль — будешь открываться под кольцо, завершать атаки сверху, находить передачей свободных партнеров после подстраховки — ты снова станешь игроком с контрактом на 30 миллионов долларов", — поделился Пол в подкасте Game Over.

Бен Симмонс намерен вновь играть в НБА: «Может быть, вернусь в “Филадельфию”. Было бы неплохо оказаться в “Майами”.