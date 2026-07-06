Кевин О’Коннор: «Не понимаю, чем “Кливленд” может привлечь Леброна с баскетбольной точки зрения»

«Я не понимаю, чем “Кливленд” может привлечь Леброна, кроме того факта, что это его дом. Сочетание Джеймса, Митчелла и Хардена — крайне неудачное. Недостаточно защиты, недостаточно движения без мяча, к тому же с Алленом и Мобли на площадке не хватает пространства. Проблемная скамейка. Тренер уже допускал серьезные ошибки. Я просто не понимаю этого.
Если речь о возвращении домой — да, это отличная история для финальной главы карьеры. Но по сравнению с другими вариантами на рынке состав «Кливленда» требует серьезной перестройки, чтобы это вообще имело смысл с баскетбольной точки зрения«, — написал О’Коннор на своей странице в соцсети X.