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Кевин О’Коннор: «Не понимаю, чем “Кливленд” может привлечь Леброна с баскетбольной точки зрения»

Кевин О’Коннор раскритиковал возможный переход Леброна Джеймса в «Кливленд». Обозреватель заявил, что не понимает, чем «Кавальерс» могут привлечь именитого ветерана с баскетбольной точки зрения.

Источник: Спортс‘’

«Я не понимаю, чем “Кливленд” может привлечь Леброна, кроме того факта, что это его дом. Сочетание Джеймса, Митчелла и Хардена — крайне неудачное. Недостаточно защиты, недостаточно движения без мяча, к тому же с Алленом и Мобли на площадке не хватает пространства. Проблемная скамейка. Тренер уже допускал серьезные ошибки. Я просто не понимаю этого.

Если речь о возвращении домой — да, это отличная история для финальной главы карьеры. Но по сравнению с другими вариантами на рынке состав «Кливленда» требует серьезной перестройки, чтобы это вообще имело смысл с баскетбольной точки зрения«, — написал О’Коннор на своей странице в соцсети X.

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