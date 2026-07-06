Журналист Рик Буше: «Лейкерс позволили Леброну преподнести уход так, чтобы он мог сохранить достоинство»

«Мне было интересно, как все это будет развиваться с тех пор, как “Лейкерс” приобрели Луку Дончича и стало ясно, что они готовы двигаться дальше без Леброна — если только он не согласится на серьезное сокращение зарплаты и роли в команде.
Как игрок с такой невероятной карьерой, как у Леброна, должен завершать свое выступление, чтобы это соответствовало его статусу? Элегантные уходы, как мы знаем, никогда не были его сильной стороной.
Я даже улыбнулся, когда появилась информация, что Леброн якобы сам сообщил «Лейкерс», что не собирается играть за них в следующем сезоне — как будто клуб не готовился к этому заранее. Но стоит отдать должное «Лейкерс»: они позволили Леброну преподнести это именно так, чтобы сохранить определенное достоинство при уходе", — заявил журналист.