Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Лахин набрал 12 очков, 6 подборов и 4 блок-шота, дебютировав за «Сакраменто» в Летней лиге

Центровой «Сакраменто» Виктор Лахин дебютировал за «Сакраменто» в Летней лиге, выйдя в стартовом составе на матч против «Голден Стэйт Блю».

За 22,5 минуты 24-летний россиянин набрал 12 очков, 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 4 блок-шота, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 0 из 1 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

«Кингз» обыграли одну из двух команд «Уорриорз» — 91:85.