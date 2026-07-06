Виктор Лахин набрал 12 очков, 6 подборов и 4 блок-шота, дебютировав за «Сакраменто» в Летней лиге

За 22,5 минуты 24-летний россиянин набрал 12 очков, 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 4 блок-шота, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 0 из 1 трехочковых и 1 из 1 штрафных.
«Кингз» обыграли одну из двух команд «Уорриорз» — 91:85.
Центровой «Сакраменто» Виктор Лахин дебютировал за «Сакраменто» в Летней лиге, выйдя в стартовом составе на матч против «Голден Стэйт Блю».
За 22,5 минуты 24-летний россиянин набрал 12 очков, 6 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 4 блок-шота, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 0 из 1 трехочковых и 1 из 1 штрафных.
«Кингз» обыграли одну из двух команд «Уорриорз» — 91:85.