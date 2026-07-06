Ламело Болл не смог назвать Топ-5 защитников: «Стеф, Кайри, Мэджик… Не знаю, мне, если честно, пофиг»

В ходе беседы Лавар Болл попросил сыновей назвать свою пятерку лучших защитников всех времен в лиге. В то время как Лонзо и Лианджело составили четкие списки, Ламело смог вспомнить только три имени.
"Пять лучших защитников всех времен? Черт, мои ответы на такие вопросы меняются каждый день.
Но, наверное, Стеф Карри, Кайри, Мэджик… Да те же люди, которых они называли (указывает на братьев)… Не знаю, мне, если честно, пофиг", — сказал Ламело, вызвав смех родственников.
Лонзо же подколол брата, сказав, что тот слишком мало смотрит баскетбол для таких вопросов.
В пятерку Лонзо попали Мэджик Джонсон, Стеф Карри, Деррик Роуз, Пенни Хардуэй и Айзейя Томас. Лианджело посчитал, что Кайри Ирвинг и Ламело сделали достаточно, чтобы заслужить место в его пятерке вместо Хардуэя и Томаса.