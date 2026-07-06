«Денвер» намерен повторить любой «оффер» по Пейтону Уотсону, но также не против сделки по «сайн-энд-трейду»

Неясно, сколько команд претендуют на Уотсона. Только «Бруклин» и «Клипперс» имеют достаточно места под потолком зарплат, чтобы предложить ему тот контракт, который он хочет. «Парусники», как сообщается, проявили к Уотсону реальный интерес, но они в то же время пытаются урегулировать собственную ситуацию с ограниченно свободным агентом Беннедиктом Матурином.