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Джей Триано войдет в тренерский штаб «Портленда»

Опытный специалист Джей Триано войдет в тренерский штаб нового главного тренера «Портленда» Майки Нори, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Источник: Спортс‘’

Для Триано это станет возвращением в «Трэйл Блэйзерс», где он уже работал ассистентом с 2012 по 2016 года. Тогда Триано входил в штаб Терри Стоттса и считался одним из ключевых специалистов команды по построению нападения.

За свою карьеру канадский тренер работал ассистентом в «Торонто», «Портленде», «Финиксе», «Шарлотт», «Сакраменто» и «Далласе». Также он возглавлял «Торонто» в качестве главного тренера и исполнял обязанности главного тренера «Финикса».

Возвращение Триано усилит тренерский штаб Нори, который готовится к своему первому сезону в роли главного тренера НБА.