Джей Триано войдет в тренерский штаб «Портленда»

Для Триано это станет возвращением в «Трэйл Блэйзерс», где он уже работал ассистентом с 2012 по 2016 года. Тогда Триано входил в штаб Терри Стоттса и считался одним из ключевых специалистов команды по построению нападения.
За свою карьеру канадский тренер работал ассистентом в «Торонто», «Портленде», «Финиксе», «Шарлотт», «Сакраменто» и «Далласе». Также он возглавлял «Торонто» в качестве главного тренера и исполнял обязанности главного тренера «Финикса».
Возвращение Триано усилит тренерский штаб Нори, который готовится к своему первому сезону в роли главного тренера НБА.