Брэд Стивенс об обмене Брауна: «70% платежной ведомости на двух игроков — слишком серьезные ограничения»

Когда около 70% нашей платежной ведомости и столь большая часть владений в нападении сосредоточены вокруг двух игроков, это создает серьезные ограничения. Современная НБА показывает, что для борьбы за чемпионство необходимо иметь возможность выстраивать глубокий и сбалансированный состав.
Мы увидели это на примере последних чемпионов и лучших команд лиги. Нужно сохранять гибкость при формировании ростера, чтобы создать такую глубину состава, которая сможет максимально компенсировать потерю даже незаменимого игрока", — заявил Стивенс.