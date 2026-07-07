Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брэд Стивенс об обмене Брауна: «70% платежной ведомости на двух игроков — слишком серьезные ограничения»

"Мы показывали невероятные результаты в регулярном чемпионате в последние несколько лет. Но мне показалось, что дальше путь станет гораздо сложнее. Возможно, я ошибаюсь, и не собираюсь сейчас оправдываться, но именно так я это видел.

Источник: Спортс‘’

Когда около 70% нашей платежной ведомости и столь большая часть владений в нападении сосредоточены вокруг двух игроков, это создает серьезные ограничения. Современная НБА показывает, что для борьбы за чемпионство необходимо иметь возможность выстраивать глубокий и сбалансированный состав.

Мы увидели это на примере последних чемпионов и лучших команд лиги. Нужно сохранять гибкость при формировании ростера, чтобы создать такую глубину состава, которая сможет максимально компенсировать потерю даже незаменимого игрока", — заявил Стивенс.