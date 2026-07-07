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Никола Йокич: «Хочу провести всю карьеру в “Денвере”. Подпишу новый контракт в следующем году»

После победы сборной Сербии над Боснией и Герцеговиной центровой Никола Йокич вновь подтвердил, что намерен провести всю карьеру в составе «Денвера».

Источник: Спортс‘’

«Я хочу остаться в “Наггетс”. Скорее всего, подпишу новый контракт в следующем году. Причина, по которой не делаю этого сейчас, исключительно деловая.

Мое желание — провести всю оставшуюся карьеру в «Денвере». Все зависит от клуба", — заявил Йокич.