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Егор Дёмин набрал 23 очка, 8 подборов и 5 передач в победной игре с «Голден Стэйт»

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал самым результативным игроком матча Летней лиги против «Голден Стэйт Блю».

За 26 минут на паркете россиянин отметился 23 очками, 8 подборами, 5 передачами при 3 потерях и 2 перехватами, реализовав 7 из 12 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

«Нетс» разгромили один из составов «Уорриорз» — 100:79.