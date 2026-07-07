Егор Дёмин набрал 23 очка, 8 подборов и 5 передач в победной игре с «Голден Стэйт»

За 26 минут на паркете россиянин отметился 23 очками, 8 подборами, 5 передачами при 3 потерях и 2 перехватами, реализовав 7 из 12 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
«Нетс» разгромили один из составов «Уорриорз» — 100:79.
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал самым результативным игроком матча Летней лиги против «Голден Стэйт Блю».
За 26 минут на паркете россиянин отметился 23 очками, 8 подборами, 5 передачами при 3 потерях и 2 перехватами, реализовав 7 из 12 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
«Нетс» разгромили один из составов «Уорриорз» — 100:79.