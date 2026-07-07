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Леброн не общается с представителями заинтересованных клубов. Все переговоры ведет Рич Пол

Свободный агент Леброн Джеймс не будет встречаться ни с одной из заинтересованных в его услугах команд.

Источник: Спортс‘’

Агент Джеймса Рич Пол будет вести все переговоры, собирая информацию и представляя ее 41-летнему форварду, который в конечном итоге примет окончательное решение.

Леброн вышел на рынок после завершения контракта с «Лейкерс», среди основных претендентов на подписание «Кливленд», «Филадельфия» и «Голден Стэйт».

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