Леброн не общается с представителями заинтересованных клубов. Все переговоры ведет Рич Пол

Агент Джеймса Рич Пол будет вести все переговоры, собирая информацию и представляя ее 41-летнему форварду, который в конечном итоге примет окончательное решение.
Леброн вышел на рынок после завершения контракта с «Лейкерс», среди основных претендентов на подписание «Кливленд», «Филадельфия» и «Голден Стэйт».
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше