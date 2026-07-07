Брэд Стивенс: «Нам нравится Пол Джордж»

Что касается драфтовых активов, то я понимаю. Послушайте, я прежде всего и сам болельщик. Когда я был ребенком, мне было все равно, какие пики перейдут к моей команде в сделке, особенно пики второго раунда. Я понимаю. И все же в этой сделке драфтовые активы обещают принести очень ценную компенсацию. Качество активов предлагает очень достойную компенсацию", — заявил Стивенс.