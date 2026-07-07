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Брэд Стивенс: «Нам нравится Пол Джордж»

Президент «Селтикс» Брэд Стивенс оценил уровень Пола Джорджа, который перешел в команду в результате обмена Джейлена Брауна.

Поклонники «Бостона» в большинстве своем недовольны сделкой с «Сиксерс», которая также принесла команде несколько драфтов пиков первого и второго раунда.

«Нам нравится Пол Джордж. Он хороший игрок. Мы совсем недавно провели серию против “Филадельфии”, и Пол показал себя как игрок, способный вести команду на протяжении четверти или половины игры, а также играть вспомогательную роль на обеих половинах площадки на самом высоком уровне.

Что касается драфтовых активов, то я понимаю. Послушайте, я прежде всего и сам болельщик. Когда я был ребенком, мне было все равно, какие пики перейдут к моей команде в сделке, особенно пики второго раунда. Я понимаю. И все же в этой сделке драфтовые активы обещают принести очень ценную компенсацию. Качество активов предлагает очень достойную компенсацию", — заявил Стивенс.