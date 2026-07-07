Тим Хардуэй изменил первоначальную позицию и позволит сыну носить «десятку» в «Хит»

В «Хит» он сможет носить номер «10», под которым баскетболист выступал в колледже и на протяжении части своей карьеры в НБА.
Его отец, Тим Хардуэй-старший, который сразу после новости о переходе заявил, что не позволит вернуть в обращение свой номер в «Майами», поменял свою позицию на 180 градусов.
Об этом сообщили комментатор флоридцев Джейсон Джексон и клубный инсайдер Энтони Чанг.
Старший Хардуэй отыграл за «Хит» пять сезонов с 1996 по 2001 год. Будучи двукратным участником Матча всех звезд в составе «Майами», он был включен в первую сборную НБА в 1997 году и во вторую сборную в 1998 и 1999 годах.
Никто не носил 10-й номер после его ухода из «Майами», когда в 2001 году его обменяли в «Даллас», а в октябре 2009 года «Хит» вывели его джерси из обращения.