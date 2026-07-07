Тим Хардуэй изменил первоначальную позицию и позволит сыну носить «десятку» в «Хит»

Старший Хардуэй отыграл за «Хит» пять сезонов с 1996 по 2001 год. Будучи двукратным участником Матча всех звезд в составе «Майами», он был включен в первую сборную НБА в 1997 году и во вторую сборную в 1998 и 1999 годах.